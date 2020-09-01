جيزان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واستفقدت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بمنطقة جازان اليوم ، الواجهة البحرية بشاطيء مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا .وتابعت اللجنة ميدانيًا التطورات التي نفذتها البلدية على الواجهة البحرية ومشاريع الصيانة القائمة و أعمال الزراعة كذلك أعمال النظافة المستمرة بالواجهة البحرية .وقدم رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس عايض بن علي محزري ، عرضًا للأعمال الخدمية والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية ، كاشفًا عن الخطط والمشاريع الاستثمارية التي تعمل البلدية على استثمارها ،فيما اطلع أعضاء اللجنة على التصاميم المقترحة للمشاريع الحيوية ، وعرض للفرص الاستثمارية التي تم طرح بعضها وتعمل البلدية على طرح المتبقي منها لاحقًا .وتسعى لجنة "الإشراف على نظافة الشواطئ" التي شُكلت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان للارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز المنطقة ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ.// انتهى //13:21ت م0081