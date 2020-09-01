القنفذة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسقدُمت صحة القنفذة خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال العام الماضي ،من خلال ثلاثة مراكز لخدمة المستفدين حيث تم تخصيصها في عدد من المستشفيات وهي : مستشفى القنفذة العام ويقدم خدماته من خلال طب طبيعي ، وعلاج وظيفي ، وعلاج طبيعي ، إضافة إلى مستشفى المظيلف العام ومستشفى جنوب القنفذة ، التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي.يُذكر أن صحة القنفذة تُقدم خدماتها الصحية من خلال 5 مستشفيات وعدد 44 مركز رعاية صحية .// انتهى //13:25ت م0082