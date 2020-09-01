عام / أكثر من 13 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة القنفذة
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
القنفذة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
قدُمت صحة القنفذة خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال العام الماضي ،من خلال ثلاثة مراكز لخدمة المستفدين حيث تم تخصيصها في عدد من المستشفيات وهي : مستشفى القنفذة العام ويقدم خدماته من خلال طب طبيعي ، وعلاج وظيفي ، وعلاج طبيعي ، إضافة إلى مستشفى المظيلف العام ومستشفى جنوب القنفذة ، التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي.
يُذكر أن صحة القنفذة تُقدم خدماتها الصحية من خلال 5 مستشفيات وعدد 44 مركز رعاية صحية .
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13:25ت م
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