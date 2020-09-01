الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسبحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ونظيرتها الأسترالية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات القياسية.ورأس معالي محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وفد الهيئة في الاجتماع الافتراضي الذي عقد مع الرئيس التنفيذي لهيئة المواصفات الأسترالية أدريان أوكورنيل، وبمشاركة عدد من مسؤولي الجانبين.واستعرض الجانبان أهم الأنشطة والخدمات التي يقدمها الجانبان، وناقشا تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مجالات التقييس المختلفة وأهمية العمل والتنسيق في أنشطة المنظمات الدولية ذات العلاقة مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واللجنة الدولية الكهرتقنية (IEC)، والإسهام في تطوير العمل في تلك المنظمات وفق أفضل الممارسات الدولية والخطط الاستراتيجية.كما تم الاتفاق على التنسيق وتحديد أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين وعقد اجتماعات دورية مستقبلاً بين الجانبين، لخدمة المصالح والاهتمامات الاستراتيجية لكلا الدولتين.// انتهى //13:30ت م0084