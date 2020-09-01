بروكسل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسيبحث سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في بروكسل غداً الأربعاء وضع سياسة مشتركة لإدارة الحدود الداخلية والخارجية وستقترح ألمانيا ، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ،تنسيق قيود السفر المختلفة بسبب جائحة فيروس كورونا في أوروبا.وأوضح مصدر أوروبي لوكالة الأنباء البلجيكية بأن الاقتراح سيقدم غداً الأربعاء في بروكسل.وتشدد الرئاسة الألمانية في اقتراحها على أن الاستجابة المتماسكة أمر بالغ الأهمية لتجنب نهج مجزأ ، كما حصل في وقت سابق من العام ، وللحفاظ على سلامة منطقة شنغن ،حيث تقترح وثيقة الرئاسة الألمانية نهجًا مشتركًا للبيانات الوبائية وتقييم وتصنيف مناطق الخطر ، كما تقترح إطارًا مشتركًا للتدابير المتعلقة بمناطق الخطر وقيود السفر مع التركيز بشكل خاص على المناطق الحدودية.ويرغب الاتحاد الأوروبي أيضًا في توحيد الاتصالات بشأن قيود السفر التي تقررها الدول الأعضاء ، والتي يتم تنفيذها أحيانًا دون إبلاغ البلد المعني مسبقًا.ويهدف اجتماع يوم الأربعاء ، إلى تحديد جوانب اقتراح يمكن أن يؤدي إلى تنسيق أوثق.// انتهى //13:33ت م0086