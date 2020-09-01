حائل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسوافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية "عزم " لدعم مرضى التصلب المتعدد في منطقة حائل ، لتخدم المرضى بالمناطق الشمالية .وأكد رئيس الجمعية نزال الصقري أن الجمعية ستقدم خدمات لمرضى التصلب العصبي المتعدد في منطقة حائل والمنطقة الشمالية عامة , حيث ستسهم في حصول المرضى على العلاج والرعاية الشاملة والفعالة فيما يتعلق بالاحتياجات الصحية البدنية والعقلية المتعددة ، وكذلك دعم الموارد المالية اللازمة للاحتياجات المتغيرة وتكاليف التعايش مع التصلب المتعدد .وأشار إلى أن الجمعية ستشارك في وضع السلوكيات والسياسات والممارسات الداعمة التي تعزز المساومة ، كما تقوم كذلك بدعم شبكة العائلة والأصدقاء والأحياء ومقدمي الرعاية غير مدفوعة الأجر والمشاركة في دعم إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة والخاصة والتقنيات ووسائل النقل .وأوضح الصقري أن الجمعية تسعى لتوعية وتعريف المجتمع بمرض التصلب العصبي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي، وتحسين حياة المصابين واهليهم وتثقيفهم ومساعدتهم على التعامل الامثل مع المرض اضافة لتطوير وتدريب وتعليم المصابين في المهارات الحياتية والوظيفية.// انتهى //13:36ت م0088