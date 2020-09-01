جدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس ‏قدمت صحة جدة خدماتها الصحية في المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر العام خلال العام الماضي لـ 395568 مستفيدا من خدمات عيادات التطعيم و الطفل السليم و عيادات الأمراض المزمنة و العيادات العامة ، بالإضافة إلى عيادة مكافحة التدخين .وبينت صحة جدة أنه تم تحويل 9388 مراجعاً من إجمالي المستفيدين لاستكمال العلاج في مستشفى الثغر في أقسام العيادات إلى جانب قسم الطوارئ ، كما بلغ عدد المستفيدين من مسار الرعاية العاجلة خلال نفس الفترة 11194 .يذكر أن مستشفى الثغر العام في جدة يتبع له 6 مراكز صحية هي مركز صحي المنتزهات، ومركز صحي ك 14، و مركز صحي ك 13 ،و مركز صحي أم السلم و مركز صحي الحراثات ، إضافة إلى مركز صحي الأمير عبدالمجيد الذي يعمل على مدار 24 ساعة .// انتهى //13:38ت م0089