الكويت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر32 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5326 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر352 مليون سهم تمت عبر 10506 صفقات نقدية بقيمة بلغت 4ر43 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر28 نقطة ليبلغ مستوى 71ر4213 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر259 مليون سهم تمت عبر 6963 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر34 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5889 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر92 مليون سهم تمت عبر 3543 صفقة بقيمة 15ر31 مليون دينار .// انتهى //13:44ت م0092