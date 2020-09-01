اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
الكويت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر32 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5326 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر352 مليون سهم تمت عبر 10506 صفقات نقدية بقيمة بلغت 4ر43 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر28 نقطة ليبلغ مستوى 71ر4213 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر259 مليون سهم تمت عبر 6963 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر34 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5889 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر92 مليون سهم تمت عبر 3543 صفقة بقيمة 15ر31 مليون دينار .
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