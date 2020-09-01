الكويت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي بطائرة مسيره مفخخة.وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية وفقاً لوكالة الانباء الكويتية أن استمرار هذه الهجمات الإجرامية التي تستهدف المدنيين وحركة الملاحة الجوية التجارية يعد إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية الأخرى وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا وفاعلا من المجتمع الدولي للجم هذه الهجمات ووقفها ودعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن وصولا إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وبما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة.وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.// انتهى //14:57ت م0125