حائل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل دشن وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ بمقر الإمارة اليوم , الحملة البيئية لتحسين المنظور البصري لعدد من المواقع البرية شمال مدينة حائل بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والداعمين .ونوه آل الشيخ بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لدعم كافة المبادرات بالمنطقة ونقل شكر سموهما للمشاركين في هذه الحملة وكافة المتطوعين الراغبين في الانضمام لجهود فرق العمل الميدانية التي ستنطلق أعمالها قريباً.من جهته أوضح وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية أن عمل اللجنة سيستمر بإذن الله ليشمل مواقع أخرى بعد اتمام العمل في المواقع المحددة من شمال مدينة حائل مؤكداً أن خدمة المواقع البرية مسئولية الجميع والمجال مفتوح للجميع للمساهمة في خدمة المنطقة.من جهة أخرى عقد أعضاء لجنة الحملة اليوم اجتماعاً تحضيرياً لتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات واللجان المهتمة بالبيئة من أجل تكامل الجهود ومشاركة كافة الراغبين بتنظيف وتجميل المواقع البرية .// انتهى //14:57ت م0126