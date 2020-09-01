عمّان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم مديرة مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة أغادير جويحان.وثمن السفير السديري الجهود التي قدمتها المؤسسة الإنسانية التي تضطلع بتقديم خدمات اجتماعية وتدريبية وإنتاجية، إضافة إلى البرامج التي تسهم في تمكين الشباب والشابات الأردنيين، وتؤدي إلى تشغيلهم وإيجاد فرص عمل لهم، لاسيما فئة الأيتام ما بعد سن الثامنة عشرة، وذوي الاحتياجات الخاصة.وقدمت مديرة مؤسسة الأميرة تغريد الدكتورة جويحان، شرحاً تفصيلياً عن كافة مشاريع المؤسسة في الأردن، ورؤية المؤسسة حول تمكين الشباب والشابات وحثهم على الإنتاجية لتوفير المستقبل الآمن والعيش الكريم لهم.وجرى خلال اللقاء تقديم دعم للمؤسسة، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال خدمة المجتمع.// انتهى //15:02ت م0127