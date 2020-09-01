الدمام 13 محرم 1442 هـ الموافق 1 سبتمبر 2020 م واسفتحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية باب التسجيل لتعليم الكبار في المدارس المحددة خلال الأسبوع الحالي، حيث تبدأ الهيئات الإدارية بمدارس البنين والبنات مهام أعمالها اعتبارًا من الأحد المقبل.وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم ستقدم خدماتها التعليمية للكبار في مدارس محددة مسبقا، موكداً أن تلك المدارس مستعدة لاستلام ملفات التسجيل لجميع المراحل الدراسية وإكمال الإجراءات وتوزيع الكتب الدراسية خلال الأسبوع المقبل، منوهاً بأن الهيئات الإدارية المدرسية تعمل على إتمام التسجيل وتسليم الجداول والتعريف بالتعليم عن بعد ومتطلبات المرحلة الدراسية في نحو 64 مدرسة في المنطقة.وبين أن مدارس المرحلة الابتدائية تتوزع في المنطقة وعددها 24 مدرسة، منها 3 مدارس في إصلاحيات الدمام والخبر والجبيل، وعدد المقيدين فيها 800 طالب، لافتا إلى أن مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات ويمنح فيها الطالب شهادة المرحلة الابتدائية المعادلة لشهادة الصف السادس الابتدائي، مشيرا إلى أن مدارس المرحلة المتوسطة تتوزع في المنطقة وعددها 16 مدرسة، منها ثلاث مدارس في إصلاحيات الدمام والخبر والجبيل، وعدد طلابها نحو1200 طالب، ومدة الدارسة فيها ثلاث سنوات ويمنح فيها الطالب شهادة اجتياز المرحلة المتوسطة، لافتاً إلى ان المرحلة الثانوية تتوزع في المنطقة وعددها 24 مدرسة، منها 3 مدارس داخل الاصلاحيات ذاتها، ويبلغ عدد طلابها 2350 طالبا.وأفاد أن التعليم يشمل كذلك تعليم الكبار للبنات بنفس الآليات والخطوات، مطالباً المستفيدين بسرعة التواصل مع مدارسهم وإنهاء إجراءاتهم حسب الخطة التعليمية.// انتهى //15:03ت م0129