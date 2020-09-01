مأرب 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واستسلم مستشفى كرى العام بمديرية الوادي في محافظة مارب أمس دفعة ثانية من الأجهزة الطبية والتشخيصية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.وتتضمن الأجهزة المقدمة منظار جراحي حديث يعمل على ثلاثة تخصصات في آن واحد وهي: (الأنف والأذن و الحنجرة، والعيون، والمخ والأعصاب)، وتبلغ كلفته 680 ألف ريال سعودي، إضافة إلى جهازي تنفس صناعيين حديثين خصصا للأطفال الخدج حديثي الولادة، وجهاز تلفزيوني "النترا ساوند" لتشخيص أمراض الكلى وحصوات المرارة وأورام الغدة الدرقية، ويمكن استخدامه في تشخيص أمراض القلب.وثمّن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري الدعم المستمر الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي بالمحافظة، الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ككل، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنازحين على حد سواء.وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي من جانبه أن هذه الأجهزة المقدمة تعد الدفعة الثانية بعد أن شملت الدفعة الأولى جهاز أشعة مقطعية، ساعدت في تخفيف الأعباء عن المواطنين والنازحين في السفر إلى محافظاتأخرى لإجراء الأشعة المقطعية، لافتا النظر إلى أن أجهزة الدفعة الثانية تتميز بحداثتها وبعضها يعمل بنظام ثلاثي ورباعي الأبعاد، مبينا أن المستشفى يستقبل بمتوسط 400 إلى 500 مريض يوميًا.ويأتي هذا الدعم في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .//انتهى//15:07ت م0133