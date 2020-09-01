الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسقام مركز رؤيا لذوي الاعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ، بالتنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ، بتوصيل الكتب والمقررات الدراسية إلى منازل الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالمنطقة عبر مبادرة " كتابك لبابك "، وذلك تسهيلاً لهم وعلى أولياء أمورهم للحصول على الكتب الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد .وأوضح المشرف على مركز "رؤيا" فيصل العيد أن المركز أوْلى عناية خاصة بذوي الإعاقة البصرية لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.وبين العيد أن المبادرة تهدف إلى إيصال الكتب والمقررات الدراسية إلى منازل ذوي الاعاقة البصرية ، وذلك حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن توزيع الكتب جاءت على مرحلتين ؛ المرحلة الأولى توزيع كتب المبصر حتى يتسنى لأولياء أمور الطلاب المكفوفين شرح المناهج لهم، حتى وصول كتب "برايل" خلال الأيام القادمة والخاصة لذوي الاعاقة البصرية .// انتهى //15:08ت م0134