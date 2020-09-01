إسلام آباد 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، في مكتبه بإسلام آباد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وأكد وزير الخارجية أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية عريقة، مجدداً موقف باكستان الداعم للمملكة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية.وأدان معاليه الهجمات المتكررة التي تشنها المليشيا الحوثية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والمصالح الاستراتيجية.من جانبه أوضح السفير المالكي أن قيادة المملكة تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع باكستان وشعبها الشقيق، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، والوقوف معها ودعمها لتكون دولة مستقرة ومزدهرة.// انتهى //15:11ت م0136