جدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمكتبه اليوم، القنصل العام والمبعوث الخاص لألمانيا الاتحادية لدى المنظمة هولجر زيجلر بعد انتهاء مهامه، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.ورحب معاليه بالقنصل العام لألمانيا الجديد التيا أدرهولد، متمنيا لها التوفيق في مهامها، وبحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك.كما جرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين المنظمة وألمانيا وسبل تطويرها في شتى المجالات ، مثمنا معاليه جهود ودور المبعوث الخاص لألمانيا لتعزيز العلاقات بين الجانبين.// انتهى //15:11ت م0137