سكاكا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، من مكتبه بالإمارة اليوم عبر الاتصال المرئي وبحضور معالي المستشار المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف.وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل السابقة التي تم التوصّل إليها وتحديثها حسب آخر الدراسات المتوفرة .وفي ختام الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة أهمية الانتهاء من مشروع الاستراتيجية تمهيداً للإعلان عنها بما يلبي تطلعات أهالي المنطقة.وضّم الاجتماع ممثلين عن مكتب دعم هيئات التطوير، والفريق الاستشاري المنفذ للاستراتيجية من شركة Strategy@ وشركة WT وشركة Korn Ferry، ومكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة .//انتهى//15:24ت م0144