المنامة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,405.62 بارتفاع قدره 24.73 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 619.61 بارتفاع قدره 2.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و894 ألفاً و30 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و90 ألفاً و311 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 98 صفقة.// انتهى //15:35ت م0146