تبوك 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة اليوم , معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي .وفي بداية الاستقبال نوه سمو أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم للجامعات، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.كما اطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد وتجربة التعليم عن بُعد ، واستعراض التجهيزات والمقررات العملية، واطلع على خطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.وأكد سمو أمير المنطقة دور الجامعة في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً.كما أعرب معالي رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لسموه على ما تلقاه الجامعة من اهتمامٍ ومتابعةٍ دائمة لجميع برامج وأنشطة الجامعة.// انتهى //15:36ت م0147