عام / قادة ومديرو سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدول الخليج يعقدون اجتماعهم الـ19

الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
  • Share on Google+

الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
‎عقد قادة ومديرو سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم , اجتماعهم الـ19 ، عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة ممثل الشؤون العسكرية لمجلس التعاون.
‎وجرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات وتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على القوات المسلحة الخليجية وآلية التعاون في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الجائحة.
‎ وناقش المشاركون التطلعات المستقلبية للقوات المسلحة الخليجية في حال ظهور أوبئة مشابهة تُؤثر سلبا على سير العمل العسكري الخليجي الهادف إلى تحقيق وتعزيز منظومة عمل عسكرية موحدة.
// انتهى //
15:45ت م
0150