الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس‎عقد قادة ومديرو سلاح الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم , اجتماعهم الـ19 ، عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة ممثل الشؤون العسكرية لمجلس التعاون.‎وجرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات وتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على القوات المسلحة الخليجية وآلية التعاون في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الجائحة.‎ وناقش المشاركون التطلعات المستقلبية للقوات المسلحة الخليجية في حال ظهور أوبئة مشابهة تُؤثر سلبا على سير العمل العسكري الخليجي الهادف إلى تحقيق وتعزيز منظومة عمل عسكرية موحدة.// انتهى //15:45ت م0150