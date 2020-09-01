السيح 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واستقيم اللجنة العقارية بغرفة الخرج غداً، دورة تدريبية ، بعنوان "مقدمة اتحاد ملاك"، وذلك عبر الاتصال المرئي من مقر الغرفة بمدينة السيح.وتستهدف الدورة ملاك العقارات الذين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من هيكل اتحادات الملاك وحوكمتها، وتتناول مقدمة في اتحاد ملاك والقوانين والقواعد والأنظمة، وإدارة اتحاد الملاك .وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة وفروعها الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //15:45ت م0151