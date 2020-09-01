الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوسط وغرب محافظة جدة اليوم، محاضرتين دعويتين يلقيهما الدكتور خالد بن عثمان الزهراني، الأولى بعنوان "أفغير دين الله يبغون" في مسجد الملك فيصل بحي البغدادية بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان "ثمرة معرفة الله تعالى" في مسجد أبو بكر الصديق بحي الشرفية بعد صلاة العشاء .وتأتي المحاضرتان ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وحثهم على صالح الأعمال والتمسك بدين الله وتجنب الفتن ودعاء الله بالثبات على دينه.// انتهى //15:54ت م0154