الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية كل يوم اثنين ابتداءً من التاسع عشر من شهر محرم 1442، درساً أسبوعياً بعنوان شرح كتاب الأربعين النووية يلقيه الدكتور عادل بن محمد السبيعي "عن بعد" ويبث على قناة الجمعية بمنصة اليوتيوب في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.ويأتي هذا الدرس ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //16:03ت م0156