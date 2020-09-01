اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.12 %
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
بيروت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.12%، أي ما يعادل 1 نقطة ، ليغلق عند مستوى 596.74 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 47 ألفاً و713 سهماً، بقيمة 616 ألفا و194 دولارا، نفّذت من خلال 32 صفقة.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و197 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و204 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:16ت م
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