بيروت 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.12%، أي ما يعادل 1 نقطة ، ليغلق عند مستوى 596.74 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 47 ألفاً و713 سهماً، بقيمة 616 ألفا و194 دولارا، نفّذت من خلال 32 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و197 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و204 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:16ت م0157