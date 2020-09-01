برلين 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسحصل نادي لايبزيغ اليوم على موافقة أولية من السلطات لاستضافة 8500 متفرج في مباراته الافتتاحية في الدوري الألماني لكرة القدم ضد مايتنس في 20 سبتمبر الجاري.وستكون المرة الأولى التي تشهد فيها الملاعب الألمانية عودة الجماهير في البطولة المحلية منذ اتخاذ الاجراءات الوقائية في البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.وسيتم توزيع الجماهير الحاضرة وعددهم 8500، بحسب البروتوكول الصحي الذي تفرضه رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، بطريقة مشجع في كل خمسة مقاعد، مع إلزامية إرتداء الكمامات الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الجماهير، وحظر بيع المشروبات الممنوعة، على أن يقتصر من يحق لهم الدخول إلى الملعب على جمهور الفريق المضيف.وتقدمت العديد من أندية البوندسليغا بطلبات مماثلة للحصول على إذن من سلطاتها المحلية لعودة المتفرجين، حتى بأعداد صغيرة، بينها فريقا العاصمة هرتا وأونيون برلين واينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ.وكان الاتحاد الألماني للعبة أعلن بالأمس انه سيسمح بحضور الجماهير بأعداد قليلة خلال الدور الأول من مسابقة الكأس اعتبارًا من منتصف سبتمبر الجاري، مشيرًا في بيان له إلى أنه في "دوري الدرجة الثالثة وكأس ألمانيا والدوري المحلي للسيدات، سيحدد النادي عدد المشجعين بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية".ومنح الاتحاد الضوء الأخضر للسلطات الصحية والبلدية المحلية في كل مدينة على حدة لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة .// انتهى //17:37ت م0177