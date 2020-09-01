حفر الباطن 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسقدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خدماتها العلاجية والتشخيصية والتأهيلية لـ 139,718 مراجعاً لعام 1441هـ .وحددت صحة حفر الباطن عمل مراكز الرعاية الأولية لتقديم الخدمات الصحية للحالات المرضية العاجلة ، التي لا تستوجب الذهاب للمستشفى وسهولة وصولهم لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية طوال أيام الأسبوع في ثلاثة مراكز صحية مناوبة والتي تعمل على مدار 24 ساعة تشمل مراكز : شرق الباطن ، النزهة ، الرقعي ، إضافة إلى أربعة مراكز صحية تعمل من الأحد إلى الخميس بواقع 16 ساعة تشمل مركز صحي الذيبية ، والصفيري ، وشرق المحمدية ، مركز صحي العزيزية(أ) .كما خصصت صحة حفر الباطن للحالات التي تعاني أعراض الأمراض التنفسية، والمصاحبة بارتفاع درجة الحرارة، من خلال عيادات تطمن في مركز صحي أبو موسى الأشعري ومركز صحي الأمير سلطان بن محمد ومستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى القيصومة من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر صباحاً.// انتهى //17:37ت م0178