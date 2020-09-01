مدريد 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق اشبيلية.وقال برشلونة في بيان له "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب إيفان راكيتيتش، بمبلغ وقدره 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين مكافآت".وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية بعد 6 أعوام في صفوف فريق برشلونة.وعزز راكيتيتش (32 عامًا) سجله مع برشلونة حيث توج معه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2015، والدوري الإسباني أربع مرات أعوام (2015 و 2016 و2018 و2019)، وكأس إسبانيا أربع مرات أعوام (2015 و2016 و2017 و2018)، وكأس السوبر الإسبانية ثلاثة مرات أعوام ( 2017 و2018 و2019 )، وكأس العالم للأندية عام 2015، وكأس السوبر الأوروبية عام 2015.ويعود راكيتيتش إلى النادي إشبيلية الذي أمضى معه ثلاث مواسم من (2011-2014)، وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة المدرب أوناي إيمري، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا إلى صفوف الشباب السعودي.// انتهى //17:38ت م0179