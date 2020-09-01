المدينة المنورة 13 محرم 1442هـ الموافق 01 سبتمبر 2020م واسنفذت السنة التحضيرية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برنامجاً تعريفياً للطلاب الجدد للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، والذي استهدف أكثر من ٦٠٠ طالب، ويهدف إلى تعريف الطلاب بالمسارات والخدمات والأنشطة المقدمة.وقال عميد كلية العلوم الدكتور عبدالله المحمدي، أن البرنامج يحظى بمتابعة مستمرة من سمو رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، وهو مصمم لطلاب الجامعة، لتعريفهم بالسنة التحضيرية وأهميتها وكيفية استفادة الطالب منها، لا سيما وأن هذه السنة مهمة في تشكيل الطالب من الناحية المعرفية، وإدخاله في جو الدراسة الجامعية والتكيّف معها من الناحية النفسية والاجتماعية والأكاديمية، كما أنها فرصة لصقل وإبراز مواهب الطلبة، مُشيراً إلى أن اللقاء شمل عرض فيلم وثائقي عن السنة التحضيرية، وأبرز الأنشطة والبرامج الصفية واللاصفية التي ستنفذ، وخطة السنة التحضيرية وآلية اجتيازها، بالإضافة إلى ميثاق السنة التحضيرية التي يجب أن يلتزم به الطالب خلال دراسته في الجامعة.من جهة أخرى أعلنت إدارة التعلم الإلكتروني أن الجامعة وبتوجيهات من سمو رئيس الجامعة عملت على تطوير نُظمها الإلكترونية بما يتوافق مع سير الدراسة عن بعد، حيث بلغ عدد الحضور في نظام الفصول الافتراضية خلال اليومين الماضيين أكثر من حوالي ٩٠ ألف طالب، وعدد الجلسات أكثر من ٥٠٠٠ جلسة فيما بلغت المحاضرات التي تم تسجيلها حوالي ١٧٧ محاضرة خلال اليوم.// انتهى //17:40ت م0180