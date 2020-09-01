الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض يوم غدٍ، سلسلة من الكلمات التوعوية بعنوان "التحذير من التساهل في الطلاق"، يلقيها عدد من الدعاة في مساجد وجوامع حي الجزيرة، بعد صلاتي المغرب والعشاء.وتأتي هذه السلسة انطلاقاً من جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تبرز أهمية قيام الدعاة بواجبهم في النصح والإرشاد، وتتبع الظواهر السلبية وعلاجها، وتعزيز الجوانب الإيجابية.// انتهى //17:42ت م0182