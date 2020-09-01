الوجه 13 محرم 1442 ه الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه أمس، جلسته الثامنة والاربعين برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف و بحضور أعضاء المجلس.وبدأت الجلسة بعرض جدول الأعمال الذي شمل محاور، أهمها :وضع مراوش مفتوحة في المنطقة السياحية لشاطئ شرم زاعم لخدمة الزوار والأهالي الذين يمارسون رياضة السباحة ، كما ناقش المجلس وضع المطبات الصناعية في المحافظة من خلال تكوين لجنة من اعضاء المجلس بعمل جولة والوقوف على المطبات التي بحاجة الى إعادة تهيئة.وناقش المجلس كذلك شكاوي المواطنين الواردة عبر الموقع الالكتروني للمجلس .// انتهى //17:50ت م0183