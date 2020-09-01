جيزان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسناقش المشرف على مركز أبحاث المؤثرات العقلية والسموم بجامعة جازان الدكتور حسن الحازمي المهام المتعلقة بمساندة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة المخدرات، وذلك خلال استقباله مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان محمد اللحيدان وممثل هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان سعد العبدالعزيز.واستعرض الدكتور الحازمي خلال اللقاء إنجازات المركز البحثية وخدماته المجتمعية التي حققها منذ افتتاحه، مؤكداً أن جامعة جازان ترحب بالمشاركة في إجراء الأبحاث المسحية والوقائية والتدخلية والحيوية والكيميائية المتعلقة بالمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن المركز من أول المراكز التي تم إنشاؤها على مستوى المملكة، ويهدف إلى تثقيف المجتمع والشباب من آفة المخدرات للحد من آثارها النفسية والاجتماعية، ويتم إجراء الأبحاث لإيجاد حلول للقضايا التي تعاني منها المنطقة والمملكة بشكل عام.من جانبه أشاد الدكتور اللحيدان بالجهود البحثية المبذولة من قبل المركز والجامعة حيث تعد قاعدة معلوماتية مهمة لمساندة جهود الدولة في مكافحة المخدرات.// انتهى //17:51ت م0184