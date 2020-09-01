سكاكا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسانتظم طلاب وطالبات جامعة الجوف من مختلف الكليات في الدراسة عن بُعد في أول أيام الدراسة للعام الجامعي 1442هـ .وكشفت إحصائيات اليوم الأول عن إنشاء 2423 جلسة افتراضية على نظام البلاك بورد بمدة إجمالية بلغت 4168 ساعة بلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 35534 وعدد الحاضرين الفرديين 17065 طالباً وطالبة، كما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 21462 مستخدماً.وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية في اليوم الأول للعملية التعليمية 24817 طالباً وطالبة تلقّوا دروسهم ومحاضراتهم من قبل 1314 عضو هيئة تدريس من خلال 8231 مقرراً دراسياً ، وبلغت لوحات النقاش 1465 لوحة ، فيما بلغت التقييمات في النظام 1295 تقييماً، ووصل عدد الملفات المتاحة 1295 ملفاً.// انتهى //17:55ت م0186