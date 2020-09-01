الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة الرابعة والأربعين 2022م في أفرع الجائزة الخمسة .وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل ، الدكتور عبدالعزيز السبيل أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعا علميا لكل جائزة من الجوائز الأربع .وقد تم تحديد موضوع جائزة الدراسات الإسلامية بأن يكون " تراث الأندلس الإسلامي " ، في حين أن موضوع جائزة اللغة العربية والأدب هو " دراسات الأدب العربي العربي باللغة الإنجليزية " ، وسيكون موضوع جائزة الطب " تقنيات تعديل الجينات " ، وموضوع جائزة العلوم " الرياضيات " .أما جائزة خدمة الإسلامي ، فهي جائزة تقديرية ، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين ، فكريا ، علميا ، اجتماعيا ، من خلال أعمال مختلفة ، وأنشطة متنوعة ، وبرامج ومشروعات ، ذات أثر في المجتمع المسلم .وأشار السبيل أن الترشيحات تقتصر على الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات ، وأن الترشيح للجائزة يمتد لسبعة أشهر ، تنتهي بنهاية شهر مارس 2021م.وتستقبل الجائزة الترشيحات عبر البريد الجوي، أو البريد الالكتروني ، اوعبر النظام الاكتروني www.kingfaisalprize.org/nomination،ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه ،يمكن زيارة موقع الجائزة :www.kingfaisalprize.org// انتهى //17:59ت م0188