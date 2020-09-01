سكاكا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإعلام التربوي اليوم ملتقى المنسقين الإعلاميين الأول عن بعد.ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالمنسقين الإعلاميين في بداية الملتقى، موضحا إن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والأفكار وإبداء الاقتراحات وطرح الرؤى ليصبح بمثابة منهجاً وخارطة طريق للعمل التربوي.وأكد الغامدي على الدور الحيوي للإعلام سواء في توجيه المجتمع إيجابياً و التثقيف ورفع الوعي لدى المتلقي ، مشيراً إلى أهمية التركيز في الفترة القادمة على التثقيف بمنصة مدرستي والتعلم عن بعد.وطالب الدكتور الغامدي المنسقين تفعيل حسابات المكاتب والمدارس وأندية الحي مع الالتزام بالسياسة الإعلامية للوزارة.من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز بن سعود النبط أن الملتقى الذي استهدف المنسقين والمنسقات الإعلاميين في الإدارات والمكاتب والمدارس وأندية الحي يأتي للارتقاء بعمل المنسقين الإعلاميين وزيادة رصيدهم المهني في المجال الإعلامي ، مستعرضا دليل حوكمة حسابات التعليم على مواقع التواصل الإجتماعي ، كما قدم عرضا موجزاً عن ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات في إطار من المسؤولية المشتركة، إلى جانب كفاءة الاتساق في الإجراءات بين حسابات الـوزارة واستراتيجيتها العليا تجاه رسالة التعليم، مع الالتزام بمصادر المعلومات، ومرجعية الحصـول عليها، والتعبير عنها.وقدمت مساعدة مدير إدارة الإعلام التربوي أمل بنت إبراهيم الشبيب ورقة بعنوان آلية إنشاء وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بينت فيها الطرق السليمة لإنشاء الحسابات وضرورة الإهتمام بإدارة هذه الحسابات حسب دليل حوكمة حسابات التعليم.كما قدم مشرف الاستديو التعليمي عذال بن سليمان الرويلي ورقة عمل بعنوان مهارات الإعلام الجديد بين فيها العديد من المحاور حول مفهوم الإعلام الجديد والتقليدي وصناعة الفكرة الإعلامية.// انتهى //18:00ت م0189