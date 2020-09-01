بغداد 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد الى 238338 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 81 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7123 ,فيما تم تسجيل 3871 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء الى 180473 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 50742 , منهم 521 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //18:12ت م0191