ظهران الجنوب 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسفعّلت إدارة التعليم بسراة عبيدة خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترة التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن فريق العمل سيواصل أعماله للهاتف الإرشادي والاستشاري خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 صباحاً.//انتهى//18:34ت م0192