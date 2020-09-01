الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسيستعد أكثر من 250 طالباً وطالبة من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لاستقبال العام الدراسي الجديد 1442 وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وتشتمل الاستعدادات على تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالمدارس والجامعات المناسبة لظروفهم وقدراتهم الفردية ورغباتهم الشخصية, بالإضافة إلى توفير أجهزة الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة كافة لاستئناف عملية التعليم عن بعد خلال الأسابيع الأولى وحصر جميع الأدوات والاحتياجات الدراسية اللازمة ثم توفيرها إلى جانب تفعيل برامج ودروس التقوية داخل الفروع تمهيداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.مما يذكر أن الجانب التعليمي في دور ومراكز الإيواء يُعد من أهم الجوانب التي تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في فرع الوزارة بمنطقة الرياض إلى منحها الأولوية في جميع خططها وبرامجها السنوية إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.// انتهى //18:43ت م0193