الرياض 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأقامت كلية العمارة والتخطيط بالمدينة الجامعية للطالبات، اليوم لقاء ترحيبيا عن بعد بطالبات الدفعة الأولى لمرحلة البكالوريوس والتي تم استحداثها هذا العام، وشمل الحضور عضوات وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالكلية إلى جانب الطالبات المستجدات.وأشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، الدكتورة غادة بن سيف، في كلمتها الترحيبية لدور الجامعة الرائد في فتح البرامج الأكاديمية الجديدة وتمكين قيادات الوطن كافة، وحفزت الطالبات على مواصلة التدرج المعرفي، مشيدة بالإمكانيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية بكلية العمارة والتخطيط.فيما ذكر عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور عبد العزيز الدغيشم بأن قبول أول دفعة للطالبات بالكلية بمرحلة البكالوريوس يعد خطوة واعدة للوطن خاصة في ظل المشاريع التنموية الهائلة ضمن رؤية 2030 والتي وفرت لها الدولة جميع الإمكانيات لبناء الوطن بسواعد أبنائه وبناته.بينما أكدت وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، الدكتورة نورا المزيني، على أهمية دور الطالبة كونها محور العملية التعليمية.// انتهى //18:43ت م0194