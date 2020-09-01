عنيزة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غدًا، المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة مقر فعاليات موسم عنيزة للتمور، للوقوف على حركة سوق التمور، وعمليات البيع والشراء، ومباشرة تنظيم الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة وبلدية المحافظة.وسيطلع سموه خلال الزيارة على ساحة المزادات في المدينة الغذائية وآلية عمل اللجان في الموسم، ودخول المركبات للسوق وتنظيم المسارات، وطرق إتمام عمليات البيع والشراء، وذلك تحت تطبيق الإجراءات والتنظيمات المتبعة من الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، ومدى تطبيق الشروط والضوابط اللازم توافرها لجميع المستهلكين والباعة.كما سيقف سموه على معارض تجزئة التمور ، الخاصة بالشباب والأسر المنتجة وما تحتويه أركان المعارض من خدمات ومشاركات للجهات المنظمة والراعية للمهرجان ، التي تصب في تسهيل ودعم الشباب والأسر في كيفية الدخول في مجال قطاع العمل الحر، وفتح الآفاق مختلفة لتنويع وتطوير مصادر الدخل, كذلك سيقف على أركان المشاركين في مبادرة التاجر الجديد التي أطلقتها الغرفة مع بداية الموسم واستفاد منها عدد كبير من رواد الاعمال, كما سيطلع سموه علي الأسابيع التوعوية التي أطلقها الموسم وهي أسبوع ريادة الاعمال وأسبوع المزارع وأسبوع التصدير وأسبوع صناعة التمور وتضمنت محاضرات وورش عمل أقيمت جميعها عن بعد.من جانبه عبر محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على دعمه ووقوفه المستمر وراء إقامة وتنظيم المهرجان، وحرصه على تسهيل جميع الإمكانات وتسخير كل الجهود، التي تسهم في إنجاح موسم التمور، وتحقيق تطلعات المستهلك والمستثمر في قطاع النخيل والتمور، بمنتج غذائي آمن ومتوفر للجميع ومجال استثماري فاعل ومتجدد.// انتهى //18:44ت م0195