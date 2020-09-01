مكة المكرمة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العزيزية الفرعية اليوم, 3 مصانع للخرسانة والبُلوك لعدم وجود ترخيص، كما أغلقت الفرق الرقابية التابعة للبلدية فندقين يعملان دون ترخيصٍ نظامي.وأسفرت الجولات الرقابية للأمانة عن إغلاق المصانع والفنادق المُخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وستستمر الجولات الرقابيّة على المنشآت المُخالفة بنطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.// انتهى //18:46ت م0196