الباحة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسنظم مجلس شباب منطقة الباحة ممثلاً في اللجنة التنسيقية للشباب بمحافظة أمس, مبادرة "بيئتي مسؤوليتي " وذلك ضمن حملة "من أجل الباحة" بالتعاون مع أمانة الباحة ممثلة في بلدية محافظة قلوة والإدارات الحكومية والخيرية والأمنية, وبمشاركة محافظ قلوة عبدالله العويدي, وذلك بمنتزه الفرشة.وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للشباب بقلوة حسن الزهراني، أن الحملة تهدف إلى التوعية باهمية النظافة والاهتمام بالمتنزهات والأودية والمساهمة في الحد من التلوث واظهار المحافظة بأجمل حللها الطبيعية.من جهته أوضح رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران بأن حملة "من أجل الباحة" أتت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وذلك واستعداداً لموسم الربيع المقبل بالقطاع التهامي والاستعداد بالتجهيزات المبكرة, وإعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية بالمحافظة.// انتهى //18:46ت م0197