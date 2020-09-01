القاهرة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية والثانوية تحت وطأة جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسهم خلال شهر أغسطس الماضي التي تجاوزت فيه مكاسب السوق 45 مليار جنيه.ودفعت عمليات البيع لجني الأرباح برأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لخسارة نحو 5 مليارات جنيه ليسجل 625.68 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات نشطة لامست 3 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.16 % ليغلق عند مستوى 11233.94 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96 % مسجلا 1830.82 نقطة وامتدت موجة جني الأرباح إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي خسر 1.13 % من قيمته ليغلق عند مستوى 2732.03 نقطة.// انتهى //18:57ت م0198