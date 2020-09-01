عام / الأردن تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/1/13 هـ الموافق 2020/09/01 م واس
عمّان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و 59 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء وجرش، مبينة في نفس الوقت تسجل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1567 حالة شفاء.
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