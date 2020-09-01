عمّان 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و 59 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء وجرش، مبينة في نفس الوقت تسجل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1567 حالة شفاء.// انتهى //18:57ت م0199