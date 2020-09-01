ظهران الجنوب 13 محرم 1442 هـ الموافق 01سبتمبر 2020 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي اليوم عددًا من مدارس المحافظة للاطلاع على انطلاقة العملية التعليمية للعام الدراسي 1442هـ بالتعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي .وأكد العلكمي ضرورة أن يكون في كل مدرسة فريق للدعم الفني يعتمد على تبادل المعارف بين المعلمين والمهارات التقنية والتدريسية في ضوء تطبيق مجتمعات التعلم المهنية.وثمن العلكمي الدور الكبير لقادة المدارس مشيدًا بالدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات في إدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي مؤكدًا أن التعليم عن بُعد يعتمد على مدى إحترافية المعلم والمعلمة في أداء دورهم وواجبهم الوظيفي والوطني خصوصًا في هذه المرحلة المهمة بما يعزز معارف الطلاب والطالبات ويزيد من نواتج التعلم .//انتهى//19:12ت م0203