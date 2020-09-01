المنامة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبحرين .وأكد العاهل البحريني اعتزاز بلاده بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وشدد على أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، واننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.ونوه بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على جميع الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.// انتهى //19:25ت م0205