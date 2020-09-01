محايل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسالتقى محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم وبحضور وكيل المحافظة يحيى بن محمد العاصمي بالرئيس التنفيذي لمجموعة السواط خالد بن عيد السواط.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات السياحية لاسيما أن محافظة محايل تعد المشتى الأول في المنطقة لتوفر المقومات السياحية بالمحافظة في ظل الدعم والتوجيه المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لمحافظات المنطقة ومراكزها.يشار إلى ترسية استثمار موقع حديقة الملك سلمان ((بالحيلة)) بمبلغ مليون وسبع مئة ألف ريال لمجموعة السواط السياحية.// انتهى //20:35ت م0223