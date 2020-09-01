حفر الباطن 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مقرّ المحافظة اليوم مسؤولي إدارة التعليم بالمحافظة برئاسة مدير التعليم عايض بن نافع الرحيلي وعدد من الطلاب والطالبات وأبناء الشهداء بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.وعرض مدير التعليم في بداية اللقاء على سمو محافظ حفر الباطن جهود وإنجازات الإدارة في إطار التكامل مع الإدارات الحكومية في المحافظة أثناء فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.ودشّن صاحب السمو محافظ حفر الباطن بعد ذلك نظام حجز المواعيد لخدمة مستفيدي تعليم حفر الباطن بهدف توفير الوقت لهم وبما يعزز الإجراءات الاحترازية المطبّقة.وأثنى سمو المحافظ على ما شاهده من جهود لإدارة تعليم حفر الباطن داعياً جميع منسوبي التعليم إلى الحرص على استشعار مسؤولية دورهم في التعليم لا سيما والتعليم ركيزته الرئيسة تقوم على المعلم، وأبدى ثقته بقدرتهم على تقديم تعليم يثري أبناءنا وبناتنا.وكرّم سموه الطلاب الفائزين بالمسابقات على مستوى الوزارة أثناء فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الفصل الدراسي الماضي ،كما رعى مبادرة تعليم حفر الباطن بتقديم هدايا لأبناء شهداء الواجب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.// انتهى //20:42ت م0226