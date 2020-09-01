القاهرة 13 محرم 1442هـ الموافق 1 سبتمبر 2020 واسأصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية رقميا العدد الجديد رقم (٣٨) من مجلة الطفولة والتنمية والذي يناقش عدد من الموضوعات منها كيفية تربية الأبناء في ظل جائحة كورونا، وتحسين جودة الحياة، والتنشئة البيئية، والذكاء الوجداني، والفن والتربية الجمالية.وقال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية والمشرف العام على المجلة الدكتور حسن البيلاوي في تصريح اليوم، إن العدد الجديد يأتي امتدادا لدور المجلس العربي للطفولة والتنمية في مواجهة تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد – 19) برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، والذي تمثل في تقديم الدعم المادي والتوعوي، وعقد اللقاءات الفكرية والإعلامية مع المؤسسات الحكومية والأهلية بهدف الدعم ونشر الوعي والمعرفة في كل مجال من مجالات الطفولة.وأشار إلى أن العدد استعرض ما أحدثته تلك الجائحة من تأثيرات مؤلمة نفسيا واجتماعيا على الأطفال، ليس فقط في عالمنا العربي بل في كل أنحاء العالم، مشيرا إلو أن الأطفال في البلاد العربية عاشوا كما هو حادث في معظم بلدان العالم، الأزماتِ التي فرضتها كورونا، لكن بعضهم في البلاد العربية المنكوبة بالإرهاب والنزاعات المسلحة، شهدوا نكبة مضاعفة من النزاعات الإرهابية وجائحة كورونا.وتضمن العدد عرض رؤية المجلس العربي للطفولة والتنمية لمواجهة تأثيرات تلك الأزمة العالمية من خلال: تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي من حيث القوانين والأنظمة الوطنية والأطر المؤسساتية، ووضع سياسات الحماية من الضعف الاقتصادي والضغوط الاقتصادية والنفسية بحيث يتم إصلاح سياسات سوق العمل وإصلاح سياسات الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها التعليم والرعاية الاجتماعية للطفل والمرأة وكبار السن.//انتهى//21:15ت م0231