حفر الباطن 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأنهت أمانة حفر الباطن استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام، وذلك بتنفيذ خطة طوارئ للتأكّد من جاهزية المواقع و مناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وجدولة المهام بين الإدارات المعنية .وأوضح أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أن الأمانة ناقشت خطة الاستعدادات للتأكّد من نظافة قنوات التصريف وتوزيع العمالة على التقاطعات ، إضافة إلى توزيع المضخات في الأماكن الحرجة والحضور الميداني لمشرفي المربعات و توفير المعدات والصهاريج المشاركة.وبيّن أنّ من ضمن تلك الاستعدادات الموسمية التأكّد من جاهزية مركز تلقّي بلاغات طوارئ السيول، مشيرًا إلى أن تلقّي البلاغات سيكون عبر مركز الطوارئ "940" للتعامل المباشر معها وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمّعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية ، وتأتي المواقع الأخرى تباعاً .// انتهى //21:16ت م0232