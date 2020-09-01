ينبع 13محرم 1442هـ الموافق 01سبتمبر 2020م واسواصل مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم زياراته التفقدية التي بدأها من أول يوم دراسي للتعليم عن بعد , لعدد من مدارس المحافظة ، حيث بدأ أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في تعليم ينبع والقطاعات التابعة له عامهم الدراسي عبر "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ في مراحل التعليم العام ورياض الأطفال والطفولة المبكرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية والأسرية .وزار العطوي اليوم مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية ومتوسطة سهيل بن عمرو حيث اطلع على الاستعدادات وسير العملية التعليمية عن بعد والتجهيزات لاستقبال الطلاب وحل المشكلات التقنية التي تواجههم في الدخول واستخدام منصّة مدرستي، داعيًا قادة المدارس ومنسوبيها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل منصة مدرستي بيئة جاذبة لأبنائنا الطلبة، مشيرًا إلى أهمية دور المعلم في منصة “مدرستي” المتمثل في صناعة بيئة محفزة للتعليم وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية للطلبة ، واستشعار أهمية بذل الجهد في الدراسة وقيمة العمل وغرس حب العطاء في نفوسهم وتحفيزهم على البناء والتطوير والابتكار ومواكبة التقدم والتطور.ووجه مدير التعليم رسالة لأبنائه وبناته الطلبة، متمنياً لهم عامًا دراسيًا مملوءًا بالجد والاجتهاد وحافلاً بالإنجازات العلمية، التي تتحقق بالمتابعة والمثابرة في تحصيل العلم أولًا بأول والحرص على متابعة معلميهم ،مبينًا أن ما نعيشه اليوم هو تحدٍّ جديد في رحلة البناء والنهوض بالوطن الذي وفر لنا جميع السبل وذلل لنا الصعاب للحصول على العلم الذي يصنع التنمية والحياة ، مشددًا على أهمية دور الأسرة وأولياء الأمور في تقديم الدعم لأبنائهم وبناتهم، من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل المنزل، وتحفيزهم ومتابعة أدائهم في منصة مدرستي.يذكر أن إدارة التعليم بمحافظة ينبع كانت قد أنهت ربط العلاقة التدريسية ونشر الجداول الدراسية وتسكين الطلاب بالفصول، واتخذت عدداً من الإجراءات والتجهيزات، وشكلت اللجان لضمان بداية جادة وناجحة منذ أول يوم لبدء العام الدراسي 1442هـ، وذلك بعد صدور قرار بدء الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي الافتراضية، والبدائل التعليمية الأخرى التي وفرتها وزارة التعليم للدراسة عن بعد .// انتهى //21:19ت م0233