حائل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، اجتماعاً مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.وفي مستهل الاجتماع نوّه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مؤكداً أن زيارته لمقر الوزارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر التي تحثّ على التكامل مع جميع الوزارات والعمل بروح الفريق الواحد مشيراً سموه لأهمية هذه المرحلة التنموية لبلادنا وتواصل الجهود التطويرية في المنطقة بمختلف المجالات ومنها الخدمات والمشاريع البلدية.وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الشئون البلدية ووكلاء الوزارة وأمين المنطقة وزملائه على ما يعملون عليه لخدمة المنطقة وأبنائها وتسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع وإطلاق مشاريع تنموية جديدة بدعم من القيادة الحكيمة.إثر ذلك ناقش سموه ومعاليه عددًا من الموضوعات ومنها اعتماد شركة الأمانة (شركة حائل للتنمية والتطوير العمراني) وتأهيل وتطوير وادي الأديرع وتنفيذ ونزع ملكية طريق الملك عبدالعزيز وتنفيذ الطريق الدائري الثاني وتطوير المدن الاستثمارية (عشرين مدينة استثمارية) وتطوير وسط المدينة إضافة إلى مناقشة عدد من المشاريع البلدية والتطويرية في المنطقة.// انتهى //21:48ت م0236